A última edição do popular segmento do "Late Late Show" de James Corden, "Carpool Karaoke", contou com a participação de Billie Eilish, que celebrou esta semana 18 anos. A jovem cantora aceitou a boleia do apresentador britânico pelas ruas de Los Angeles.

Durante a viagem, como é habitual, James Corden desafiou Billie Eilish para pequenos duetos. "bad guy" e "Ocean Eyes" foram dois dos temas da artista que animaram o passeio de carro. A norte-americana fez ainda uma versão de "I Will", dos Beatles, e cantou um dos versos do tema "Baby", de Justin Bieber.

No passeio, Billie Eilish e o apresentador visitaram também a casa dos pais da jovem, que "apresentou" a sua aranha de estimação a James Corden.

Durante a conversa, a jovem artista recordou ainda que conheceu Justin Bieber no festival de Coachella.

Veja o vídeo: