A TVI decidiu renovar "Festa é Festa" para uma quarta temporada. "'Festa é Festa' continua a cativar os portugueses e promete não ficar por aqui. A história vai continuar com a oficialização da quarta temporada, ainda sem data de estreia marcada", revelou o canal em comunicado.

"Com a gravação da novela na Aldeia da Bela Vida no seu auge, eis que Corcovada decide começar a cumprir com aquilo que prometeu: distribuir a sua herança em vida. Assim, como primeira iniciativa, decide oferecer um cruzeiro aos Açores a todos os habitantes da Aldeia. A população fica em alvoroço e todos se apressam a fazer as malas para embarcar nessa viagem. Uma viagem que ficará na memória de todos e que será o aperitivo para as férias de Verão que se aproximam. E que férias", adianta o autor, Roberto Pereira.

O elenco de "Festa é Festa" conta com Maria do Céu Guerra, Pedro Teixeira, Pedro Alves e Beatriz Barosa, Ana Guiomar, Ana Brito e Cunha, Sílvia Rizzo, Manuel Marques, Inês Herédia, José Carlos Pereira, Manuel Melo, Carlos M. Cunha, Vítor Emanuel, Marta Melro, entre outros.