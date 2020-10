Um dos maiores sucessos de 2020 da Netflix vai voltar. Segundo a Variety, a comédia "Eu Nunca..." vai contar com uma segunda temporada e as gravações arrancam já no início de novembro.

O início das filmagens está agendado para o dia 10 de novembro e, de acordo com a revista, as equipas estão a preparar o regresso aos estúdios, respeitando todas as regras de segurança. Se as gravações não forem afetadas pela pandemia da COVID-19, a segunda temporada de "Eu Nunca..." deverá estrear-se em meados de 2021 na Netflix.

Com 10 episódios, a primeira temporada da série é baseada na experiência pessoal da atriz Mindy Kaling, que também é produtora, e narra a vida de uma adolescente norte-americana filha de indianos. "Eu Nunca..." é protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, atriz que veste a pele da estudante Devi.

"Depois de um ano traumático, tudo o que esta adolescente indo-americana quer é ser popular, mas as amizades, a família e os sentimentos não lhe vão facilitar a vida", avança a Netflix.