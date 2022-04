"The Good Doctor", um dos dramas médicos mais populares da atualidade, foi renovado para a sexta temporada, confirmou o canal ACB. Em Portugal, a série pode ser vista no AXN ou na Netflix.

Os novos episódios ainda têm data de estreia. A a segunda parte da quinta temporada chegou à televisão portuguesa a 22 de maio.

"Tentámos criar um tema para cada temporada e isso ajuda-nos, mas também nos diferencia. Os temas quase sempre se relacionam, claro, com o Dr. Shaun Murphy e, especificamente, com os desafios que vai enfrentar - são desafios pessoais, desafios profissionais... e o seu desenvolvimento como ser humano, como acontece com todos", destaca David Shore, criador de "The Good Doctor", em conversa com o SAPO Mag.

Em conversa com os jornalistas, o criador confessa que se coloca sempre no lugar dos espectadores, "mas não de todos". "Tenho de abordar a história como um espectador, mas não me tento colocar no lugar de todos os espectadores nem dar o que os espectadores querem. É mais o que eu quero, quando me vejo como um espectador típico, o que acho mais divertido, dramático e desafiador. Até um certo ponto, sentes-te bem se fizeres isso. Nós fazemos isso", sublinha.

Para David Shore, todas as séries médicas são diferentes, apesar de se focaram em profissionais de saúde. "Poderíamos fazer um episódio sobre um transplante de coração e seria muito diferente do episódio de 'Anatomia de Grey' sobre um transplante de coração", destaca. "As séries são sobre as atitudes, as pessoas, as questões éticas e como abordam isso e como isso as afeta", acrescenta.