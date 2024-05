Chegou a hora de dizer adeus a "The Good Doctor". A sétima e última temporada da série estreia-se na quarta-feira, dia 8 de maio, às 22h50, no AXN.

Durante as seis temporadas anteriores, a produção navegou pelo complexo mundo de Dr. Shaun Murphy com os obstáculos, triunfos e marcos que o seu personagem e os seus colegas enfrentam no mundo da medicina. "A série destacou algumas das mais surpreendentes histórias e enredos que não deixaram os espectadores indiferentes, ao mesmo tempo que criaram um diálogo para as comunidades médicas e do autismo", frisa o canal.

Na sétima e última temporada, a equipa de médicos vai enfrentar novos casos nunca antes vistos, enquanto as suas vidas pessoais se cruzam e tomam rumos inesperados.

A temporada anterior terminou com o nascimento do primeiro filho de Shaun e da sua companheira Lea, que trouxe inevitavelmente muitas mudanças nas suas vidas. "No primeiro episódio, a equipa acolhe um caso complicado: dois bebés necessitam de um transplante de coração mas apenas há um dador disponível. O caso abala Shaun, uma vez que, agora sente que poderia ser ele na posição dos pais – que não sabem se o seu filho irá sobreviver", adianta o AXN.