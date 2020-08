A Netflix continua a apostar em séries e histórias do Brasil. Com estreia marcada para o dia 1 de outubro, "Bom Dia, Verônica" é a mais recente produção do serviço de streaming gravada em São Paulo.

A série é protagonizada por um trio de atores conhecido do público português, pelas suas participações em novelas brasileiras transmitidas pela SIC: Tainá Muller ("Babilônia" e "O Outro Lado do Paraíso"), Camila Morgado ("Avenida Brasil", "Babilônia" e "Malhação: Vidas Brasileiras") e Du Moscovis ("Pedra sobre Pedra", "Sítio do Picapau Amarelo", "Alma Gémea" e "O Sétimo Guardião").

"Verônica Torres é casada, mãe de dois filhos e funcionária da Delegacia de Homicídios de São Paulo, onde vive uma rotina burocrática, dentro do sistema", adianta a Netflix.

Ao longo dos episódios, a protagonista vai tentar resolver dois misteriosos casos. "Um dia, Verônica testemunha um suicídio que reabre feridas do seu passado e, na mesma semana, recebe um telefonema anónimo em que ouve uma mulher desesperada a pedir ajuda. É então que Verônica decide pôr em prática as suas capacidades de investigação para tentar desvendar os dois casos: o da jovem que se suicidou, uma vítima de um esquema na internet, e o da mulher, que vive oprimida pelo marido, um inteligente assassino em série. Com o avançar da investigação, Verônica enfrentará um mundo perverso que a colocará a ela e à família em perigo", revela o serviço de streaming.

Veja o teaser: