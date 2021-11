Nas redes sociais, Bruno de Carvalho reagiu à possibilidade de participar no reality show."Se der para dar uns pontapés", responde como no primeiro, talvez eu pense nisso... Aliás, o 'guarita' andou uns tempos atrás de mim, a fazer cara de mau, quando eu era terrorista", escreveu o antigo presidente do Sporting no Twitter, em resposta ao site Dioguinho.

Em nota enviada ao SAPO Mag, o canal garantiu que a nova edição não vai contar com ex-concorrentes. "No novo 'BB Famosos' não vamos ter ex- concorrentes, pessoas que se tornaram conhecidas por terem entrado nas últimas edições", frisou a TVI.

"O maior reality show do mundo vai voltar a abrir as portas de sua casa para uma edição especial com caras conhecidas do grande público", adianta o canal em comunicado.

A primeira edição de "Big Brother Famosos" estreou-se há quase 20 anos, em 2002. "Depois de três edições, em 2002 e 2013, o 'Big Brother Famosos' está de volta à TVI no próximo ano, com concorrentes que o vão surpreender", acrescenta a TVI.

"A casa mais vigiada do país contará em breve com muitas novidades, mais desafios e surpresas", remata o canal.

Veja o teaser: