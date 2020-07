Bruno Nogueira vai regressar à SIC em setembro, confirmou o canal. "Com esta contratação, a SIC consolida a aposta no talento nacional e reforça ainda mais a sua proposta de valor na área do humor, que é estratégica na oferta do entretenimento", frisa a estação de Paço de Arcos.

“O Bruno Nogueira, pela originalidade, pelo desassombro criativo e pela capacidade de fazer bem qualquer desafio a que se proponha, é um activo muito relevante para a SIC. A sua vontade incondicional em querer desenvolver na SIC as suas ideias está a par da nossa ambição de continuar a inovar e a criar conteúdos com impacto na sociedade. É um orgulho podermos ter uma equipa de elite, que a chegada do Bruno vem robustecer", frisa Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.

Bruno Nogueira agradece o convite. "A liberdade criativa que o Daniel Oliveira e a SIC me oferecem é, mais do que nunca, uma oportunidade irrecusável. Agradeço o convite e a confiança demonstrada neste meu regresso à SIC, e espero estar à altura daquilo a que me proponho.

Por outro lado, para o Daniel Oliveira, será o fim de uma época dourada. Nos livros de história da televisão, o Daniel será sempre recordado como 'aquele a quem tudo corria bem, até ter contratado o outro'. Bem jogado, Bruno. Mal jogado, Daniel", graceja o humorista.

A SIC garante ainda que os projetos criados e encabeçados por Bruno Nogueira serão anunciados a partir de setembro.

Em comunicado, o canal lembra que "o humorista, autor, ator e apresentador, que durante o confinamento, criou o fenómeno mediático 'Como é que o Bicho mexe', regressa à SIC, na qual tornou reconhecido do grande público a partir de 2003, no 'Levanta-te e Ri', tendo também criado 'Som de Cristal' (2015), e onde provou desde sempre a sua versatilidade e originalidade criativa e humorística, que o país consagra há mais de 15 anos".