The Walt Disney Company e os BTS chegaram a um grande acordo para a criação de vários conteúdos que ficarão disponíveis na plataforma de streaming Disney+.

No que foi descrito como "o início de uma colaboração de longo prazo" pelo CEO da Hybe, a editora que faz a gestão da carreira da banda K-pop coreana (antes conhecida por Big Hit Entertainment), serão pelo menos cinco as produções que vão avançar nos próximos anos.

Das três que foram já conhecidas, duas vão juntar os sete membros: o filme-concerto "BTS: Permission To Dance On Stage – LA", filmado a 21 de novembro no ano passado em Los Angeles, e a série documental "BTS Monuments: Beyond The Star", que será lançada só em 2023 e beneficiará do acesso inédito à música e imagens dos últimos nove anos, e mostrará "a vida diária, pensamentos e planos dos membros dos BTS enquanto se preparam para o seu segundo capítulo".

Já "In The Soop: Friendcation" será uma série de viagens que juntará V com outras celebridades coreanas: os atores Park Seo-joon (da série "Itaewon Class", disponível via Netflix) e Choi Woo-shik ("Parasitas") e o 'rapper' Peakboy.

Recorde-se que os sete músicos da banda K-pop anunciaram de maneira surpreendente uma "pausa" a 14 de junho, declarando-se "esgotados" com a pressão do sucesso e da fama, ao mesmo tempo que destacaram o desejo de mais espaço para as suas carreiras a solo.

No entanto, no dia a seguir, a Hybe, que registou uma queda de 27% das suas ações na Bolsa de Seul após esse anúncio, garantiu que continuariam a existir "projetos individuais e com a banda simultaneamente".

O ANÚNCIO.