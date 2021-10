Na emissão desta quarta-feira, dia 6 de outubro, de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José apresentou uma paródia sobre a girl band. No sketch, o humorista apresentou as Stevia, o grupo rival da banda.

"Numa altura em que as Doce voltaram à ribalta, o radialista Mário Graça apresenta no 'Cá por Casa' a sua banda rival: As Stevia. As angústias, as guerras, as polémicas", resumiu o Herman José nas redes sociais.

Joaquim Monchique, Manuel Marques, Maria Rueff e Inês Sobral também participam no sketch do talk show da RTP1.

Veja o vídeo:

(veja aqui o programa completo)