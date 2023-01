Os One Direction podem ter chegado ao fim, mas os fãs continuam atentos a todos os detalhes. Esta semana, os seguidores da boyband repararam num pequeno erro em "Caleidoscópio", nova série da Netflix que conquistou o top diário da plataforma.

No episódio "Verde", a personagem Judy (interpretada por Rosaline Elbay) tenta que um cartão para telemóveis seja entregue ao seu namorado Stan (Peter Mark Kendall), que está na prisão. A criminosa tenta subornar um guarda prisional com bilhetes para os concertos dos One Direction.

Os bilhetes para o espetáculo da banda de Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne e Niall Horan são para o dia 6 de março, meses depois da banda ter entrado em hiato. "Dói ser um directioner", escreveu um fã nas redes sociais.

Zayn Malik deixou o grupo em março de 2015 e o grupo não voltou a juntar-se em palco. No início de 2016, os restantes membros - Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson - anunciaram que fariam uma pausa na carreira.