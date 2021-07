E se a venda de canábis fosse legal no Brasil? Este é o ponto de partida de "Pico da Neblina", produção brasileira original da HBO Latin America estreada em 2019 (e uma das melhores desse ano para a equipa do SAPO Mag).

A série disponível na plataforma de streaming HBO Portugal contou com dez episódios na primeira temporada e vai continuar, anunciou a HBO Max esta terça-feira. A data da estreia da segunda época não foi revelada.

Luis Navarro, Henrique Santana e Daniel Furlan vão manter-se no elenco, juntamente com Leilah Moreno e o rapper Dexter.

"Pico da Neblina" foi criada por Quico Meirelles, filho do cineasta Fernando Meirelles ("Cidade de Deus"), e ambos dirigiram episódios da série. O drama centra-se em Biriba (Luis Navarro), um jovem traficante de São Paulo que decide deixar para trás uma vida de crime e usar a sua experiência na matéria para vender canábis legalmente, ao lado do seu inexperiente sócio e investidor, Vini (Daniel Furlan).

Na segunda temporada, o protagonista terá todos os elementos da sua vida dominados pelo líder do tráfico, CD (Dexter), e tentará sair de vez do mundo do crime, avança a HBO.

"É gratificante ter o nosso trabalho reconhecido com o lançamento da segunda temporada de Pico da Neblina e ainda mais na HBO Max, que acabou de chegar ao Brasil. Estamos animados em levar novamente a história de Biriba e trazer novas reflexões que se desencadeiam na vida do personagem para o público, seja no Brasil ou em outros países", assinala Quico Meirelles em comunicado.

A escrita do argumento de "Pico da Neblina" implicou meses de investigação, sublinhou o criador da série em entrevista ao SAPO Mag. "Fizemos muitas pesquisas sobre os modelos de legalização que existem em todo o mundo e qual seria o modelo que poderia entrar em vigor aqui no Brasil. Achámos que o modelo norte-americano, que é baseado no mercado livre, seria o que chegaria ao Brasil. A partir aí, fizemos um exercício de futurologia - tentámos imaginar o que poderia acontecer com todos os interessados neste mercado", explicou Quico Meirelles.

Para Luis Navarro, que veste a pele do protagonista, Biriba é "um herói brasileiro". "É o 'cara' que quer cuidar da família. Falei com toda a equipa para tentarmos dar força à personagem - porque é que este rapaz não foi para a faculdade? Isso dá a ideia de uma pessoa mais culta. É camaleão ali no meio", descreveu o ator ao SAPO Mag.

A primeira temporada de "Pico da Neblina" foi escrita por Cauê Laratta, Chico Mattoso, Marcelo Starobinas e Mariana Trench. A realização ficou a cargo de Quico Meirelles, Fernando Meirelles, Luis Carone e Rodrigo Pesavento.

Trailer da T1: