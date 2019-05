"Captain Tsubasa", remake do anime japonês "Campeões - Oliver & Benji", vai recontar a história de Tsubasa Ōzora, o extraordinário jogador de futebol, a partir do início da banda desenhada.

A nova série arranca com a chegada do jovem prodígio de 11 anos à escola de Nankatsu. O seu sonho é conquistar o título de campeão nacional contra rivais como Genzo Wakabayashi e Kojiro Hyuga. Mais tarde, Roberto Hongo, principal jogador da seleção brasileira, acaba por se tornar mentor do jovem e dará um novo impulso ao seu sonho: tornar-se jogador de futebol profissional.

Cada episódio é caracterizado por movimentos de futebol dinâmicos e elegantes, enquanto os personagens são revelados através das amizades e rivalidades de Tsubasa, enquanto ele treina e compete, avança o Biggs em comunicado.

"Captain Tsubasa" estreia esta segunda-feira, às 21h30, e vai ser exibida no Biggs de segunda a sexta, às 8h00, 16h30 e 21h30.

A série conta com 52 episódios de 26 minutos cada e é inspirada na manga criada por Yoichi Takahashi e editada entre 1981 e 1988. Desde então, a saga já foi adaptada para várias versões televisivas, tendo chegado também ao cinema ou aos videojogos.