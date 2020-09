Em julho, cerca de 15 anos depois, Carlos Ribeiro voltou ao pequeno ecrã para ser o novo apresentador do programa "Somos Portugal". O comunicador de 69 anos conduziu várias edições do formato, tendo-se estreado no dia 19 de julho.

Com a 'renovação' do formato, o apresentador foi afastado da equipa. "Não sei se continuo ou não", disse à revista TV 7 Dias.

"Se eventualmente for afastado, fico triste, porque acho que estava a fazer bem o meu trabalho e as reações das pessoas também eram boas. Claro que nem toda a gente gosta. Até sobre a nossa Cristina, nesta altura, há opiniões favoráveis e desfavoráveis. Nem toda a gente é do Benfica, não é?", confessou o apresentador.

Iva Domingues, Mónica Jardim, Isabel Silva, Maria Cerqueira Gomes, Alice Alves, Marisa Cruz, Santiago Lagoá, Marco Horácio, João Montez e Inês Gutierrez são os atuais apresentadores do programa da TVI.