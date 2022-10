No passado domingo, dia 9 de outubro, foi para o ar a terceira ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Coastel foi o último concorrente a subir ao palco e conquistou todos os mentores ao cantar o tema "La Vie En Rose".

Durante a atuação no programa de talentos da RTP1, Carolina Deslandes bloqueou Marisa Liz. "Estou a sentir-me péssima pessoa. Eu odeio bloquear, estava numa pilha de nervos. Mas bloquei porque senti mesmo que és especial e eu gosto do teu registo", frisou a artista.

Depois de ouvir as opiniões dos mentores, o concorrente escolheu continuar no "The Voice Portugal" na equipa de Dino D'Santiago. "Mano, não tens a noção do que acabaste de fazer", elogiou o mentor.

Veja aqui a atuação.