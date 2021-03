No "The Voice Kids", no final da "Batalha" entre Catarina Amorim, o Miguel Reis e a Rita Rocha, Carolina Deslandes emocionou-se. Depois de escolher a jovem Rita para continuar na sua equipa, a mentora do programa de talentos chorou e foi apoiada pelos colegas.

"Esta coisa de ter que mandar tanta gente embora, é uma coisa com a qual eu lido muito mal e pensei mesmo que ia conseguir controlar-me e que não me ia emocionar em frente aos miúdos... mas às vezes é mais forte do que nós", frisou.

"Eu estou aqui de alma e coração, eu não entro em nada que não seja para estar inteira e para viver intensamente. É assim que eu sou, não vale a pena fingir que não sou, é assim", rematou.

Veja o vídeo: