"A Carolina era muito, muito amiga do Zé porque o Zé estudou em Londres, no mesmo sítio que a Carolina (...) e viveu com a Carolina e ficaram muito amigos. Foi assim que conheci a Carolina e ela é muito minha amiga e já me ajudou muito", confessou a concorrente.

A mentora emocionou-se ao recordar o amigo e colega músico. "Peço imensa desculpa... desculpa. Eu acho que é importante homenagear e importante falar deste assunto. Há três anos... Ai Maria, que parvoíce, desculpa", disse a cantora em lágrimas.

"Não faz mal, amor. É assim... não és tu que estás sempre a dizer que chorar faz parte? Então, cala-te e chora", atirou Maria. "É verdade", respondeu Carolina Deslandes com um sorriso, recordando a história do amigo: "Há três anos perdemos o Zé - perdemos só neste plano, porque as pessoas não se perdem. O Zé era e é um brilhante músico, baterista, compositor, uma pessoa absolutamente singular e autêntica e acabou por nos deixar".

"Foi um dos dias mais tristes das nossas vidas. Acho que todos enquanto amigos e enquanto grupo sentimos todos que falhamos coletivamente de alguma forma. Nunca se esqueçam de ligar aos vossos amigos, de perguntar se eles precisam de alguma coisa, se estão bem. Às vezes as pessoas que recusam mais convites são as que precisam mais de ajuda", rematou.