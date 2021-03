Manuel Duarte despediu-se de "The Voice Kids" no passado domingo, dia 21 de março, no final da primeira gala em direto. Esta quinta-feira, dia 25 de março, Carolina Deslandes desafiou o jovem para um dueto na sala de estar da sua casa.

"O meu Manel veio-me visitar e cantamos Billie Eilish. Decidi criar esta rubrica onde faço um dueto com todos os membros da minha equipa do 'The Voice Kids' que vão 'abandonando' o concurso. Para mostrar que há vida pós programa e que há talento a transbordar", contou.

Nos comentários à publicação no Instagram, os elogios multiplicam-se. "Fogo tão bonito", escreveu a atriz Marta Melro.

Veja o vídeo.

No início da semana, Carolina Deslandes dedicou um texto ao jovem concorrente. "É preciso dar tempo ao mundo para ver coragem na vulnerabilidade. É preciso mergulhar em ti para perceber o jardim que existe aí dentro. Tu é que foste meu mentor, não fui eu que fui tua mentora", sublinhou a artista.

No texto, Carolina Deslandes lembrou ainda o sorriso do jovem concorrente. "A forma como falas das tuas situações, dos teus problemas, a forma como te permites chorar e ir ao âmago do que sentes, e a forma como te reergues, é maior que tudo isto. Sempre com um sorriso a aparecer por baixo dos teus olhos rasgados, mesmo quando não é fácil", escreveu a cantora na sua conta no Instagram.

"Há uma produção inteira a torcer por ti e a admirar-te, há um painel de mentores, há um país. Obrigada por, sem saberes, me fazeres encarar de frente a tristeza que sentia quando te conheci e que escondia a toda a gente. Esta semana eu e o meu Manel temos uma surpresa para vocês. Até lá, por favor, encham-no de mimos. A ele é à Filipa que é uma mãe de M Grande. Obrigada", rematou.