Esta terça-feira, dia do seu 28.º aniversário, a SIC foi o canal mais visto, conquistando 20% share no total diário. Já a TVI registou 16,9% de share, seguida pela RTP1 (12,3%).

O programa "Casa Feliz" foi o principal destaque do dia, com a estreia do novo cenário. O talk show das manhãs da SIC liderou com 21,5% de share, tendo sido acompanhado por uma média de 386 mil e 900 espectadores.

Veja na galeria o novo cenário do programa da SIC:

"Você na TV", da TVI, foi o segundo programa mais visto durante a manhã, registando 18,9% de share (340 mil espectadores). "Praça da Alegria" foi vista por uma média de 237 mil espectadores (13,5% de share).

"Em termos de perfil o programa ‘Casa Feliz’ liderou, no universo dos canais generalistas, nos indivíduos de ambos os géneros, nos responsáveis de compras, nos indivíduos das classes A/B, C e D, com idades entre os 15 e os 44 anos e entre os 55 e os 74 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul", explica a SIC em comunicado.