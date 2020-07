A saída de Cristina Ferreira da SIC apanhou todos de surpresa - a apresentadora vai regressar à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção. Com o fim inesperado de "O Programa da Cristina", o canal de Paço de Arcos teve apenas dois dias para pensar numa alternativa.

Sem a apresentadora, a SIC decidiu apostar em "Casa Feliz", com Diana Chaves e João Baião. A estreia do programa das manhãs conseguiu liderar audiências, conquistando 23,9% de share. Já o "Você na TV", de Manuel Luís Goucha, registou 19,3% de share.

Em comunicado, a SIC avança que o programa foi visto por uma média de 507 mil e 200 telespectadores. "No universo dos canais generalistas a estreia de ontem também liderou nos indivíduos de ambos os géneros, das classes A/B, C e D, com idades entre os 15 e os 34 anos e entre os 45 e os 54 anos, e nas regiões do Norte e Centro recolhendo assim a preferência da grande maioria dos telespectadores", explica o canal.

"'Casa Feliz' estreia como líder destacado das audiências, com mais quatro pontos de share do que a concorrência direta e acima da média do ano e da média do mês de julho do nosso anterior programa no mesmo horário. Os meus orgulhosos parabéns a toda a equipa, que mostrou, em tempo recorde, a força e a união de um colectivo de talento", escreveu Daniel Oliveira nas redes sociais.