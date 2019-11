Ana Raquel é uma das concorrentes mais populares da segunda edição de "Casados à Primeira Vista". Esta segunda-feira, dia 4 de novembro, a participante esteve à conversa com Cristina Ferreira e confessou que se sentiu enganada no dia em que conheceu Paulo, o seu noivo.

"Fui toda iludida, [a pensar que] vai aparecer alguém que satisfaz os meus critérios independentemente de ser novo ou velho", contou em entrevista n' "O Programa da Cristina", frisando que mantém uma amizade com o seu ex-marido Paulo. "Nós somos amigos do peito! Ganhei um amigo que nunca tive na vida", garantiu.

Em conversa com a apresentadora da SIC, a concorrente frisa ainda que gostava que o seu par fosse Pedro. "Se me tivesse calhado o Pedro se calhar as coisas tinham funcionado de forma mais natural", conta.