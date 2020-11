Nos últimos dias têm circulado vários rumores de que alguns dos concorrentes do reality show "Big Brother – A Revolução" poderiam estar infetados com COVID-19. O assunto começou a dar que falar no passado fim de semana, quando Rui Pedro confessou ter perdido o paladar. Já Joana revelou estar com febre e Andreia e Carina também apresentaram alguns sintomas.

À revista Maria, uma fonte da TVI desmentiu os rumores. "Houve dois concorrentes que se sentiram indispostos, mas nada tem que ver com COVID-19. Nem tudo é COVID-19. Está tudo bem com os concorrentes", frisou.

Apesar de os concorrentes estarem isolado na 'casa' do reality show, quase todos os dias, vários elementos da produção entram nas divisões para proceder a alguns ajustes técnicos, não tendo contacto direto com os concorrentes do programa da TVI.