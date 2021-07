"É Urgente o Amor!", o novo programa da RTP1, estreou-se este sábado, dia 17 de julho, na RTP1. Em entrevista à Nova Gente, a Catarina Furtado defendeu que a "televisão está a precisar de mensagens positivas, que não explorem os sentimentos e as emoções das pessoas, beliscando a sua dignidade".

"A televisão está cheia de conteúdos e formatos que não só promovem uma manipulação das vidas - confundindo a realidade com a ficção -, como também a superficialidade do ser humano, além de, muitas das vezes, abusarem da tristeza, das desgraças e do miserabilismo", defendeu a apresentadora à publicação.

"As pessoas acabam por se expor demasiado sem beneficiarem em nada dessa exposição. Por outro lado, há também a necessidade, noutros formatos, de se aparecer só para aparecer e para se ser apenas famoso. E para esse fim, sujeitam-se a tudo", frisou.

créditos: ZOF / RTP1

"Nunca sentimos tanta falta de estar perto de quem mais gostamos. De agradecer a todos aqueles que dão sem esperar nada em troca, que tornam o mundo melhor": este é o ponto de partida de "É Urgente o Amor!", o novo programa de Catarina Furtado na RTP1, que se estreou este fim de semana.

O primeiro episódio do formato conquistou elogios dos espectadores e destacou-se no top dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha também elogiou o novo programa. "Que programa! Quando É (tão) urgente o Amor. Parabéns Catarina e a quantos o tornam possível (Shine Ibéria)", escreveu o apresentador da TVI.