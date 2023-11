Catarina Furtado esteve na emissão desta segunda-feira, dia 20 de novembro, de "360º", da RTP3, para recordar Sara Tavares. A apresentadora e a cantora conheceram-se em 1993, no programa "Chuva de Estrelas", da SIC.

“A Sara, apesar de ser mais nova do que eu, ensinou-me muitas coisas. Éramos muito jovens quando começámos na ‘Chuva de Estrelas’. Tivemos de aldrabar o regulamento do concurso porque ela não tinha idade para concorrer", contou a apresentadora no programa da RTP3.

Na entrevista, Catarina Furtado sublinhou que "era tão óbvio e tão avassalador o talento da Sara". "Conseguimos aldrabar o regulamento e a Sara conseguiu ser concorrente e inevitavelmente ganhar", contou.

"Ela chegou-nos numa cassete. Os colegas da escola secundária fizeram uma vaquinha e gravaram a voz da Sara a imitar a Whitney Houston. Quando ouvimos aquilo dissemos: ‘não vale a pena termos mais concorrentes’", recordou a apresentadora de "Chuva de Estrelas".

Para Catarina Furtado, se Sara Tavares "tivesse consciência do que é a televisão e esse frou-frou, se calhar, como eu a conhecia bem, teria recuado": "Ainda bem que não o fez. Tinha uma certa ingenuidade, estava do lado de lá do Tejo, em Almada, e não sabia nada disto".

"Teve de vir [ao concurso] com um vizinho porque não tinha capacidade financeira nem idade para vir. [Sem essa ingenuidade], teria andado para trás: tudo isto era muito contracorrente em relação ao que ela doutrinava. A Sara era genuína, anti-imagem criada, era a honestidade em pessoa, a luz, o brilho e o sorriso. Ainda bem que através do ‘Chuva de Estrelas’ a pudemos conhecer", lembrou.