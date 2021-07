O episódio do passado sábado, dia 24 de julho, de "Bem Me Quer" tem dado que falar nas redes sociais. No capítulo da novela da TVI, Vera (Bárbara Branco) foi ameaçada por Lara (Joana de Verona) com uma pistola e o momento tornou-se viral.

Nas redes sociais, vários espectadores partilharam imagens do momento de tensão entre as personagens. A cena inspirou ainda vários memes, que soma dezenas de partilhas no Twitter.

Veja as publicações: