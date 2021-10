A Amazon Prime Video continua a apostar na disponibilização de conteúdos locais com a estreia da estreia da série "Chegar a Casa". Os episódios da série coproduzida pela SPi e CTV para a RTP1 e TV Galicia chegam esta quarta-feira, dia 27 de outubro, ao sevriço de streaming.

Com realização de Sérgio Graciano e autoria de Filipa Poppe e Joana Andrade, "Chegar a Casa" é protagonizada pela atriz portuguesa Joana Seixas e conta com a participação de Miguel Ángel Blanco, Anabela Moreira, Rui Melo, Sara Casasnovas, Rodrigo Tomás, Rosa do Canto, Rúben Gomes, Maria D’Aires, Duarte Melo, Leonor Vasconcelos e Alfredo Brito.

"A série conta, durante oito episódios, a história de Marta, uma mulher que regressa à sua terra natal, em Portugal, depois de 15 anos a viver em Santiago de Compostela, após o fracasso do seu casamento", resume a Amazon Prime Video.

A série completa vai estar disponível na Prime Video a partir desta quarta-feira, 27 de outubro, "reforçando o catálogo de conteúdos locais do serviço, onde se destacam nomeadamente 'Variações' ou 'Pátio das Cantigas', e estando em produção a primeira minissérie Amazon Exclusive Ibérica, 'Operação Maré Negra'".