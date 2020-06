Hélder foi expulso pelos espectadores do "Big Brother" este domingo, dia 7 de junho, durante a gala semanal. O concorrente foi o mais votado para sair pelo espectadores, depois de ter estado envolvido em várias polémicas, tendo sido acusado de fazer comentários homofóbicos e sexistas.

Além da saída do concorrente, a noite ficou marcada pelas nomeações. Esta semana, a produção do programa da TVI criou uma nova regra e os concorrentes só puderam nomear mulheres. Ana Catharina, que sempre se recusou em nomear as colegas, manteve a sua promessa.

"Eu não vou nomear mulheres", disse a participante do reality show. "Mas tem de nomear. São as regras do jogo", respondeu Cláudio Ramos. "Mas eu não concordo com as regras do jogo, por isso não vou nomear mulheres", rematou, acabando por ser penalizada com uma nomeação automática.