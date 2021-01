António Costa vai participar esta quarta-feira, dia 27 de janeiro, na emissão especial do programa "Circulatura do Quadrado". A conversa com o primeiro-ministro poderá ser acompanhada na TVI e na TVI24, a partir das 21h30 horas, confirmou o canal em nota enviada ao SAPO Mag.

O programa, moderado por Carlos Andrade, conta com o social-democrata Pacheco Pereira, o centrista António Lobo Xavier e a socialista Ana Catarina Mendes.

"O primeiro-ministro vai estar, esta noite, numa emissão especial do programa, numa altura em que a pressão sobre os hospitais devido à covid-19 bate recordes diariamente", frisa a estação de Queluz de Baixo.