Na emissão desta sexta-feira, dia 26 de março, do programa "Dois às 10", Cláudio Ramos protagonizou um momento hilariante. Ao preparar-se para uma conversa com vários convidados, o apresentador da TVI sentou-se numa mesa, acabando por cair.

"Hoje a Maria Botelho Moniz caiu, pouco antes do programa começar. O Cláudio Ramos foi solidário e decidiu fazer o mesmo", gracejou a produção do talk show da estação de Queluz de Baixo nas redes sociais.

No Instagram, o vídeo do momento soma mais de 26 mil visualizações e mais de 150 comentários. "Portanto, a pessoa tem cinco bancos e vai sentar-se numa mesa com um pé. Obrigada, Cláudio Ramos", brincou Rita Pereira.

Veja o vídeo.