Cláudio Ramos comentou a sua saída da SIC para a TVI. O apresentador decidiu mudar de canal em 2020, sendo o escolhido para apresentar a nova edição do "Big Brother".

Em entrevista à Nova Gente, Cláudio Ramos recordou que falou da sua decisão com Cristina Ferreira e só depois com Daniel Oliveira. "Acredito que sim. Ela ficou zangada. Ainda por cima, na semana em que voltei de Miami, ela veio ter comigo a dizer que tinha várias ideias, e eu: 'Ai meu Deus do céu'. E eu, se fosse ela, também teria ficado", frisou.

"Acho que ela entendeu a minha saída, pois tinha feito a mesma coisa, mas o que deve ter achado foi: 'Eu dei-te a mão, dei-te um palco que nunca ninguém te tinha dado e agora tu vais-te embora'", acrescentou o apresentador à revista.

Na entrevista, Cláudio Ramos revelou ainda que esteve afastado da colega e amiga: "Precisávamos daquele momento de luto. Mas a Cristina mandou-me uma mensagem na estreia do 'Big Brother' a desejar-me sorte. Depois, fomos conversando"

"Foi muito difícil gerir a minha relação emocional com a Cristina e com a SIC. Porque sair da SIC foi uma coisa que me custou muito na altura", rematou.