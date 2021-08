No "Passadeira Vermelha", da SIC, Cláudio Ramos protagonizou um dos momentos mais marcantes do programa. Durante a emissão, o apresentador irritou-se porque o ar condicionado não estava a funcionar corretamente.

Esta segunda-feira, dia 30 de agosto, no "Dois às 10", Cláudio Ramos brincou com a situação depois de Maria Botelho Moniz se ter queixado do calor.

"Equipa maravilha... Desde que cá estou, na TVI, há um ano, não reclamei nunca do ar condicionado. Está no momento de dizer: ‘Dá um pouco de frio, por favor'", pediu o apresentador da estação de Queluz de Baixo.

"Dá-lhe gás no AC, lindo", acrescentou Maria Botelho Moniz.