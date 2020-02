Cláudio Ramos vai ser o apresentador de "Big Brother 2020", que estreia em março na TVI. A notícia foi confirmada na passada segunda-feira, dia 10 de fevereiro, pela estação de Queluz de Baixo.

Este domingo, dia 17 de fevereiro, o canal transmitiu uma reportagem sobre o primeiro dia de Cláudio Ramos na TVI. "Era uma realidade que eu sabia que ia existir outra vez, mas não pensei que fosse tão rápido", contou o apresentador, frisando que "é uma enorme responsabilidade".

"Quando o Nuno [Santos] me telefonou para marcar o encontro, pensei que poderia vir um convite mas não pensei que fosse este projeto [o 'Big Brother']. Quando ele me disse, gelei. 'Tens a certeza?', foi o que lhe perguntei. Já tinha a resposta", frisou o apresentador no "Jornal das 8", da TVI.

Veja aqui a reportagem.