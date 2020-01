A TVI tem feito várias alterações na sua grelha de programas, mas as principais devem acontecer nos próximos meses com a chegada do novo direto de programas, Nuno Santos.

Nas últimas semanas, têm surgido vários rumores sobre os possíveis trunfos da TVI para combater o programa de Cristina Ferreira, na SIC. Alguns têm adiantado que a direção de programas quer "roubar" Cláudio Ramos à SIC.

Segundo a revista Mariana, o apresentador nunca recebeu qualquer convite da TVI. "Nunca recebi nenhum convite da TVI", disse Cláudio Ramos à publicação. À revista, uma fonte do canal frisou ainda houve interesse em contratar o "vizinho" de Cristina Ferreira.