Nas últimas semanas, têm surgido vários rumores sobre possíveis mudanças na grelha de programas da TVI. Em declarações à revista Nova Gente, Cláudio Ramos confessou não estar preocupado com o futuro.

"Tenho um contrato muito bom. Se eu não estiver de manhã, estarei de tarde. Se não estiver de tarde, estarei à noite e se não estiver à noite estarei de madrugada. Estarei e pronto. Eu assinei um contrato longo, até aos meus 50 anos", contou o apresentador à revista.

"Neste momento, estou focado no que estou a fazer de manhã. Estou orgulhoso, contente, satisfeito e realizado (…) O topo do que eu queria para a minha carreira estou a fazê-lo agora, que é apresentar um programa de manhã. Estou zero preocupado para saber quem vai apresentar o ‘Big Brother’. Mas zero", acrescentou.