Na emissão desta quinta-feira, dia 26 de agosto, de "Dois às 10", da TVI, Cláudio Ramos protagonizou um momento hilariante. Durante a conversa com Júlia Martins, operária têxtil e agricultora, o apresentador admitiu que "gostava de pôr ovos como as galinhas".

"Eu adorava meter ovos", brincou o parceiro de Maria Botelho Moniz.

"No 'Dois às 10', Júlia Martins, operária têxtil e agricultora, explica-nos como se divide entre o trabalho e a sua horta familiar. O apresentador Cláudio Ramos explica-nos porque é que gostava de pôr ovos como as galinhas, e os convidados não contêm o riso", resumiu a produção do programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo.

Veja aqui o vídeo.