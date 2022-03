Na manhã desta terça-feira, dia 29 de março, António Bravo, ex-concorrente de "Big Brother", esteve no programa "Dois às 10" para preparar o almoço para Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

No final da emissão, o apresentador provou o empadão e reagiu sem filtros. "Vou dizer uma coisa: se o António Bravo for tão bom a fazer tudo como é a fazer empadão de batata doce com atum... a coisa está mal parada. Não presta, não gostei, António, lamento", revelou.

"Tu és esquisito. Está ótimo", frisou Maria Botelho Moniz. "Não, não gosto. Isto fazia eu em casa", rematou Cláudio Ramos.