Com os muitos fãs em contagem decrescente para a estreia dos novos dez episódios a 9 de setembro, a Netflix divulgou o trailer da quinta temporada da popular série "Cobra Kai", que continua a aprofundar a ligação com a mitologia da saga dos filmes "Karate Kid" ("Momento da Verdade" em Portugal).

Em paralelo com rivalidades e improváveis alianças entre a nova geração de estudantes das artes marciais, as imagens mostram os antigos rivais do primeiro e segundo filme a juntar forças para enfrentar um inimigo comum que parece imparável: Terry Silver (Thomas Ian Griffith), o vilão revelado pelo terceiro filme e que regressou das sombras no início da quarta temporada da série.

TRAILER.



Segundo a sinopse oficial, no seguimento dos resultados chocantes do Campeonato de Karaté de All Valley, a temporada 5 arranca com Terry Silver a expandir o império Cobra Kai e a tentar impor o seu estilo de karaté "sem piedade" na cidade. Com Kreese (Martin Kove) atrás das grades e Johnny Lawrence (William Zabka) a deixar o karaté de lado para se concentrar em reparar os danos que causou, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) tem de recorrer à ajuda de um velho amigo e rival, Chozen Toguchi (Yuji Okumoto).

Elogiada pelos críticos, "Cobra Kai" tornou-se um sucesso ainda maior quando foi comprada pela Netflix em 2020, após as duas primeiras temporadas transmitidas na plataforma YouTube Red.

A quinta temporada chega pouco mais de oito meses após a anterior, lançada a 31 de dezembro de 2021.

Os criadores confirmaram que gostariam que a série tivesse "pelo menos" seis temporadas, mas isto pode pode mudar: apesar do final estar definido desde o início, o "plano original" para lá chegar tem passado por alterações relacionadas com a evolução e relações das personagens.