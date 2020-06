A segunda temporada de "Coisa Mais Linda" chegou à Netflix na passada sexta-feira, dia 19 de junho, e no fim de semana de estreia liderou o ranking de séries mais vistas no serviço de streaming em Portugal - no top global, a série ocupa o quarto lugar esta segunda-feira, dia 22.

"Passada no final dos anos 50, 'Coisa Mais Linda' conta a história de Maria Luiza (Malu), uma jovem e abastada paulista, que decide mudar para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com o seu marido. À chegada, ela descobre que este a abandonou fugindo com todo o seu dinheiro. Malu começa por entrar em desespero, mas acaba por dar a volta à situação, seguindo um novo sonho na cidade vibrante, ao ritmo dos sons emergentes da Bossa Nova", avança a Netflix.

"Nesta aventura, ela irá contar com a ajuda de três mulheres incríveis: Lígia, a sua amiga de infância e senhora de uma voz incrível, Adélia, uma trabalhadora carioca de raça negra que possui uma determinação e uma força inabaláveis e Thereza, uma escritora moderna e independente", explica o serviço de streaming.

Na segunda temporada, "Malu continua a ser a mulher determinada, mãe dedicada e amiga leal que conhecemos na primeira temporada". "Contudo, ela é agora dona de uma vontade inabalável, alimentada por um trauma que a tornou mais forte, sem filtros e implacável. Thereza decide dedicar a vida a cuidar da família e da casa, mas depressa se apercebe de que lhe falta outro tipo de realização pessoal: trabalho (desta vez, numa estação de rádio). Antes de se casar, Adélia reflete muito sobre a sua infância e o seu pai, Duke. Ela quer começar de novo com Capitão e prosseguir com a sua vida. Entretanto, a sua irmã Ivone passa de típica teenager a talentosa aspirante a artista que, com a ajuda de Malu, terá a oportunidade de mostrar o que vale numa indústria dominada por homens", explica a Netflix