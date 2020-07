As mudanças na TVI continuam - com a chegada de Cristina Ferreira, a estrutura da direção de programas do canal tem sofrido várias alterações. Este sábado, dia 25 de julho, Pedro Ribeiro, da Rádio Comercial, anunciou nas redes sociais que abandonou a direção de programas da estação de Queluz de Baixo.

"A partir de hoje, não faço mais parte da direção de programas da TVI. Saio da TVI com a certeza de ter dado o meu melhor, tentado ajudar no que me foi possível e, sobretudo, com a noção de que aprendi muito sobre televisão, em condições e em tempos especialmente exigentes e difíceis", escreveu o animador das "Manhãs da Comercial".

"Quero enviar um abraço de agradecimento a toda a gente com quem trabalhei e desejar a todos a melhor sorte para o futuro. Encontram-me na Rádio Comercial, agora de novo a tempo inteiro, e com a paixão de sempre", rematou Pedro Ribeiro na sua conta no Instagram.