O drama de nove episódios segue um grupo de centenas de jogadores falidos que aceitam um estranho convite para competir em jogos infantis. "Após receberem um misterioso convite, 456 pessoas de vários contextos sociais, em risco e a precisarem desesperadamente de dinheiro são fechadas num local secreto para competir em jogos pela hipótese de ganhar 45,6 mil milhões de wons", adianta o serviço de streaming.

Cada ronda consiste num jogo infantil tradicional da Coreia, como o Macaquinho do Chinês, mas as consequências da derrota são letais. Quem acabará por vencer? E qual é o verdadeiro propósito por detrás do jogo?", resume a Netflix.

Nas redes sociais, os jogos em que participam os protagonistas da série tornaram-se virais. Macaquinho do Chinês, Favo de Mel, Jogo da Corda, Jogo do Berlim, A Ponte de Vidro e o Jogo da Lula são os desafios da primeira temporada da série da Netflix.

Para tentar ajudar os espectadores, o canal de Youtube Cinema Summary partilhou dicas de como ultrapassar os desafios.

Veja o vídeo: