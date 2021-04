Na noite de domingo, 11 de abril, a RTP2 transmite o concerto de Harry Styles. O espectáculo gravado em Manchester vai para o ar a partir das 23h10.

No espetáculo, o cantor e compositor britânico apresenta temas do seu álbum de estreia a solo e versões de canções clássicas.

"O cantor e compositor inglês Harry Styles, ex-membro da banda One Direction, apresenta novos temas do seu álbum de estreia a solo e covers de canções clássicas acompanhado pela sua banda. Um exclusivo da BBC Music, gravado em estúdio, com público, que inclui temas nunca antes tocados em televisão", resume a RTP2.