A edição de 2023 do "The Voice Portugal" arrancou este domingo, dia 17 de setembro, com a primeira ronda de "Provas Cegas".

No palco do programa de talentos da RTP1, Lauren Pinto tentou conquistar Sara Correia, Sónia Tavares, Fernando Daniel e António Zambujo ao cantar "All I Ask", tema de Adele. Apesar dos elogios, a concorrente não conseguiu virar as cadeiras dos mentores.

Durante a emissão, nas redes sociais, Fernando Daniel fez uma confissão. "A Lauren é um dos meus arrependimentos desta edição", escreveu o músico na sua conta no Twitter.

Veja aqui o vídeo.