Diana foi expulsa da 'casa mais vigiada do país' este domingo, dia 27 de setembro. A concorrente de "Big Brother - A Revolução" foi a mais votada, com 53%. Já Rui continua no programa da TVI, tendo recebido 47% dos votos dos espectadores.

Na manhã desta segunda-feira, dia 28, Diana esteve no programa "Você na TV". "Eu senti-me um extraterrestre lá dentro da casa. (...) Foi mais difícil ir para o 'Big Brother' do que estar na Coreia do Norte. Ia para Coreia do Norte outra vez, para 'Big Brother' tinha de pensar outra vez", confessou.

"Foi uma experiência muito diferente, lidei com pessoas com quem não lido. (...) O desafio é mesmo esse. Se fossemos todos iguais à Diana, aquilo não era um desafio", frisou a concorrente em entrevista a Manuel Luís Goucha.