Sónia Jesus, concorrente que desistiu recentemente do "Big Brother", tem criticado os comentadores do reality show da TVI. Em conversa com Fátima Lopes, no programa "A Tarde É Sua", a participante frisou que ficou surpreendida com os comentários.

"O que me chocou mais foram as situações que foram ditas sobre mim por comentadores", confessou. "Dar opinião sem enxovalhar, é diferente. Não é necessário magoar", acrescentou a antiga concorrente do programa da TVI..

"Se nós estamos dentro de um programa de televisão onde somos tão criticados por tudo o que dizemos, por tudo o que fazemos, como é que logo a seguir surge um programa que nos critica?", acrescentou Sónia.

"Podem ter opinião, mas dar uma opinião de uma forma sem enxovalhar, uma opinião diferente. Não é necessário enxovalhar, não é necessário magoar. Eu vi muito pouco, mas o que vi foram as milhares de mensagens que me foram chegadas a dizer: ‘Sónia, olha o que diziam sobre ti. Fizeste bem em sair porque criticam-te por estares lá dentro’", rematou.