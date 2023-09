A segunda gala em direto do "Big Brother" foi para o ar este domingo, dia 17 de setembro.

Durante as conversas com os concorrentes, Catarina Esparteiro tratou a Cristina Ferreira por "Tininha" e a apresentadora reagiu de imediato.

"Tininha? Onde é que nós já vamos com as confianças? Estou a brincar, mas não me chama Tininha", começou por frisar, entre risos.

"A única pessoa que me chamava Tininha era o António Sala, na altura de 'A Tua Cara Não me é Estranha'. Era a única pessoa que, em televisão, sempre me chamou Tininha", recordou Cristina Ferreira.

Na sua conta no Instagram, a apresentadora da TVI partilhou o momento.

Veja o vídeo: