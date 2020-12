Rui Pedro, antigo concorrente do "Big Brother", terá alegadamente ameaçado Joana, que também participou no reality show da TVI, avançou a revista Maria e TV 7 Dias. A publicação cita uma fonte do canal, que adianta que a Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local

"Ele disse-lhe que lhe partia os dentes e ameaçou-a de morte", explicou uma fonte da TVI à TV 7 Dias, acrescentando que a GNR "esteve no local a identificá-los".

Nas redes sociais, Joana explicou que não iria estar presente na gala deste domingo, dia 13 de dezembro. "Não vou poder comparecer na gala de hoje, muito obrigada a todos que estavam à minha espera, não vai ser possível", revelou nas redes sociais.