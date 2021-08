"Clickbait", minissérie de oito episódios, é uma das próximas apostas da Netflix. O thriller que "explora as formas como os nossos mais perigosos e descontrolados impulsos são alimentados na era das redes sociais" estreia-se a 25 de agosto e conta com Zoe Kazan, Betty Gabriel, Adrian Grenier e Phoenix Raei no elenco principal.

Cirada por Tony Ayres, Christian White e produzida por David Heyman e Tom Winchester, a minissérie promete centrar-se nas "fraturas cada vez maiores que existem entre as nossas personalidades virtual e real".

"Nick Brewer (Adrian Grenier) é um dedicado pai, marido e irmão, que certo dia desaparece súbita e misteriosamente. É então que aparece um vídeo na internet, em que Nick, violentamente espancado, segura um cartão em que diz que abusa de mulheres e que, aos cinco milhões de visualizações, irá morrer. Será uma ameaça... ou uma confissão? Ou ambas?", adianta o serviço de streaming.

"Enquanto a irmã (Zoe Kazan) e esposa (Betty Gabriel) tentam a todo o custo encontrá-lo e salvá-lo, as duas descobrem um lado de Nick que desconheciam", acrescenta a sinopse.

Segundo a Netflix, a história é contada através de pontos de vista alternados.

Veja o trailer: