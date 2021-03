Sónia Araújo é a próxima convidada do programa "Conta-me", que irá para o ar no próximo sábado, dia 3 de abril, na TVI. A apresentadora da RTP1 esteve à conversa com Manuel Luís Goucha em Vila Nova de Gaia.

A entrevista para o programa marca o reencontro entre os apresentadores, 20 anos depois. Manuel Luís Goucha e Sónia Araújo estrearam-se em dupla na "A Praça da Alegria", em 1996. Em 2002, o apresentador despediu-se da RTP1 e mudou-se para a TVI.

"20 anos depois, o reencontro. Sónia Araújo no 'Conta-me' do próximo sábado. E de uma vez por todas: a verdade da nossa relação", frisou o apresentador da estação de Queluz de Baixo nas redes sociais.