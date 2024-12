Manuel Luís Goucha vai continuar a ser um dos principais apresentadores da TVI. Em nota enviada aos meios de comunicação, o canal confirmou que os termos do novo contrato já foram definidos.

"A TVI e Manuel Luís Goucha já chegaram a acordo sobre os termos em que se renovará o contrato que une a Estação e o popular apresentador", adianta a TVI.

Em comunicado, a estação de Queluz de Baixo acrescenta que "a formalização do vínculo contratual, novamente com a duração de dois anos, ocorrerá, por conveniência das partes, no início de 2025".

Atualmente, Manuel Luís Goucha apresenta o programa das tardes da TVI, de segunda a sexta-feira. Aos domingos, o apresentado conduz "Funtástico".