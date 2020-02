"Em 1984, depois do país escapar a uma banca rota, um novo milagre parecia estar a acontecer: Europeu de Futebol em França. A Seleção Portuguesa jogava de forma determinada para dar uma alegria a todos os portugueses. O país parou para ver a Seleção e o café Francesinha não foi exceção. Estão todos reunidos no café para assistir ao grande jogo de Portugal na RTP. Mas devido a problemas técnicos a emissão falha e todos ficam desanimados. Motivo que também impede Emídio e Carlos de fazerem o relato na rádio pirata. A solução será sintonizar a Antena 1. No momento em que Nené marca golo de Portugal todos celebram e a esperança é cada vez maior", avança o canal em comunicado.

A homossexualidade, um tema tabu na década de 1980, será outros dos temas principais. "Luís está preocupado com a visita da mãe, pois ela desconhece a sua orientação sexual e, para dificultar ainda mais a sua vida, ela pensa que ele já tem noiva. Zé quer ajudar Luís e tem uma ideia que envolve Amparo…terá de fingir que é a sua noiva", explica a RTP1.

"Susana quer conhecer os seus pais verdadeiros. Mas a ideia não agrada a Margarida pois teme que o pai biológico queira ficar com Susana. António desdramatiza a situação e diz-lhe que Susana tem direito a conhecê-lo", acrescenta o canal.